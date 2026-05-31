Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області та умови їхнього отримання викликають значний інтерес у суспільстві, повідомляє Politeka.

Частина українських громадян на заслуженому відпочинку має законне право щомісячно отримувати доплату для пенсіонерів у Миколаївській області.

Її розмір у 2026 році помітно збільшився і становить майже 1 300 гривень. Пенсійний фонд України наголошує, що мова йде про спеціальну державну виплат.

Вона прив’язана до актуального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ця фінансова допомога чітко передбачена чинним законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Вона розроблена та впроваджена задля підтримки родин, де одна державна пенсія фактично залишається єдиним джерелом існування та утримує одразу кількох непрацездатних членів цієї сім’ї.

Право на таку щомісячну доплату у Миколаївській області офіційно мають непрацюючі військові пенсіонери від рядового до офіцерського складу, за винятком осіб, які проходили строкову службу.

Нова виплата може додатково нараховуватися як до пенсії за вислугу років, так і до щомісячної пенсії по інвалідності.

Головна та обов’язкова умова для отримання грошей полягає у наявності на утриманні непрацездатних членів родини, для яких літня людина є єдиним джерелом доходів.

У 2026 році офіційний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зафіксовано на рівні 2 595 гривень.

Оскільки зазначена допомога дорівнює рівно половині цього державного показника, її загальний розмір зараз становить близько 1 297 гривень на кожного окремого непрацездатного утриманця.

