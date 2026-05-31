Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня у Львівській області передбачає тимчасове припинення газопостачання у низці населених пунктів Львівщини через проведення планово-профілактичних робіт на газорозподільній системі, передає Politeka.

За інформацією Бродівської міської ради з посиланням на Львівську філію ТОВ «Газорозподільні мережі України», обмеження діятимуть з 09:00 1 червня до 17:00 2 червня 2026 року. Роботи проводитимуться відповідно до затвердженого технічного графіка на 2026 рік.

На період виконання профілактичних заходів без газопостачання залишаться споживачі газорозподільної станції «Корсів». Відключення охопить одразу кілька населених пунктів Бродівської громади.

Зокрема, тимчасові обмеження стосуватимуться жителів Лешнева, Пісків, Лісового, Корсова, Комарівки, Королівки, Кізі, Антосі, Грималівки та Митниці.

У газовій службі пояснюють, що профілактичні роботи необхідні для стабільної експлуатації мереж та перевірки технічного стану обладнання. Після завершення всіх процедур подачу ресурсу обіцяють відновити у штатному режимі.

У цей період графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 червня у Львівській області передбачає контрольне виконання технічних заходів із подальшою перевіркою системи перед повторним запуском.

Мешканцям рекомендують заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та врахувати часові обмеження під час користування побутовою технікою. Також фахівці радять забезпечити доступ працівникам служби до обладнання після завершення робіт для безпечного відновлення постачання.

