Повышение тарифов на коммунальные услуги Киевской области отражает реальные расходы и гарантирует бесперебойную работу систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения касаются стоимости водоснабжения и водоотведения в местных общинах. Новые цены учитывают затраты на электроэнергию, обслуживание оборудования и оплату труда персонала. Цель – обеспечить стабильную работу водопроводных и канализационных сетей в течение года.

В Ставищенском территориальном обществе установлены следующие тарифы: подача воды — 30,54 грн за кубометр без НДС и 36,65 грн с налогом; водоотвод - 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с налогом. Коммунальное предприятие сообщает об обновлениях через официальные сайты и публичные объявления.

Контроль за выполнением новых ставок возложен на заместителя поселкового головы. Местное ЖКУ отмечает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает реальные расходы и гарантирует бесперебойную работу систем.

Власти советуют жителям планировать бюджет, следить за актуальными сообщениями и своевременно оплачивать счета. Социально уязвимые категории могут пользоваться льготами и государственной поддержкой, что смягчает финансовую нагрузку.

Эксперты отмечают, что продуманное планирование платежей помогает избежать задолженности и поддерживает надежную работу коммунальной инфраструктуры.

Несмотря на это, в области есть хорошие новости. В частности, у жителей есть возможность получить бесплатное жилье.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

