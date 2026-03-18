Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області стає реальним варіантом для людей, які шукають тимчасовий прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай», де регулярно з’являються нові оголошення від людей, готових надати тимчасовий прихисток переселенцям, повідомляє Politeka.

Сервіс допомагає швидко знайти варіанти проживання у різних містах країни або навіть за кордоном.

Платформа працює як проста система пошуку допомоги: власники житла розміщують пропозиції, а люди, які були змушені покинути домівки через війну, можуть звернутися напряму. Серед оголошень трапляються кімнати, квартири або місця у приватних будинках.

Один із доступних варіантів розміщення пропонують в Одесі на вулиці Жуковського. Там здається кімната у двокімнатній квартирі для жінки на період воєнного часу.

У помешканні проживає 68-річна господиня. Вона зазначає, що допомога у догляді не потрібна — шукає людину для спільного проживання та спілкування. Телефонувати щодо деталей вона просить щодня до 18:00.

Ще одна пропозиція розташована на проспекті Князя Володимира Великого. Йдеться про трикімнатну квартиру на першому поверсі з усіма побутовими умовами.

Родина готова прийняти самотню жінку пенсійного віку приблизно від 60 до 70 років. Господарі підкреслюють, що хотіли б поселити порядну людину без шкідливих звичок, яка втратила житло та не має близьких.

Також серед оголошень є будинок у приватному секторі на вулиці Бригадна. Там доступна окрема кімната для жінки віком до 55 років. У приміщенні облаштовані необхідні побутові умови.

Власники просять лише про невелику підтримку по дому для літніх мешканців. Саме через такі ініціативи безкоштовне житло для ВПО в Одеській області стає реальним варіантом для людей, які шукають тимчасовий прихисток.

Оголошення на платформі «Допомагай» регулярно оновлюються, тому переселенцям радять періодично перевіряти сайт у пошуках нових можливостей проживання.

