Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував, що українські військові експерти вже на Близькому Сході, і оцінив, що ми отримаємо взамін, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Не конкретизується, чи будуть українські фахівці безпосередньо збивати іранські дрони. Не йдеться про навчання, йдеться про розгортання, це дуже важливий нюанс. Чи має президент на увазі, що ми тільки допоможемо? Чи будуть фактично збивати? Якщо збивати, то це участь у війні, це фактично втручання, те, чого стороняться багато зараз європейських країн НАТО. Я знаю, що ми рішучі, сміливі, хоробрі, ми це довели неодноразово і я пишаюся українським народом, але що далі? А що ми будемо робити далі з цим? Чи вони будуть брати участь в бойових діях, чи ні?», – коментує Олександр Мусієнко.

Як зазначає експерт, Україна мала досвід операцій в Іраку, до цього був досвід у СРСР,, але все це закінчувалось провалом, регіон Східної Європи не міг бути серйозним гравцем на Близькому Сході. Зараз, констатує він, ми хочемо перегорнути сторінку історії, спробувати інакше, дай Боже, щоби вийшло, але залишаються питання.

Зокрема, міркує експерт, чи не зарано ми почали говорити, що готові захистити всю Європу і весь Близький Схід, а ще що ми отримаємо взамін? За словами експерта, якби США зараз дали Україні ППО Patriot, ракети Tomahawk, не скасовували санкції проти рф, тиснули на Орбана щодо ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС, дали нам карт-бланш на удари по російських танкерах по всьому світу, то це був би рівноцінний обмін.

«Яка мета? Продемонструвати Трампу, що ми готові допомогти, що ми не такі, як європейські країни НАТО, на яких він нарікає. Але подивіться: європейські країни відмовляються допомогти Трампу розблокувати Ормузську протоку, а ми готові допомогти, і для Трампа однакові погані і ті, що відмовляються, і ті, що пропонують допомогу. Ну, Україну Трамп узагалі не бачить у цій конфігурації. Він хоче миру ціною України, нас же цей сценарій не влаштовує», – підсумовує Олександр Мусієнко.

