Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах нового соціального проєкту, спрямованого на підтримку людей старшого віку та родин, які опинилися у складних обставинах, повідомляє Politeka.

Програма діє на території Харкова й Ізюма.

Ініціатива орієнтована на мешканців, чиї домівки постраждали внаслідок бойових дій або потребують відновлення після тривалого простою. Перевагу надають адресам, де проведення робіт можливе без ризиків для життя.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає базові ремонтні заходи. Йдеться про заміну вікон і дверей, відновлення покрівлі, стін чи стель. Обсяг підтримки визначають після технічної оцінки помешкання.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки, вагітні жінки та матері з малими дітьми. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо бракує частини документів.

Для участі необхідно надати посвідчення особи, підтвердження права власності та відомості про доходи. Соціальні працівники консультують заявників і допомагають підготувати пакет паперів без помилок.

Окремим напрямом передбачено домашній догляд для самотніх літніх громадян та людей із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побуті, стежать за станом та забезпечують базові потреби.

За даними організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів і спрямована на покращення умов проживання та підвищення безпеки місцевих жителів.

Мешканцям радять уважно стежити за офіційними оголошеннями й звертатися на гарячу лінію, щоб своєчасно отримувати актуальну інформацію щодо подання заяв та строків надання підтримки.

