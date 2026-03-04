Втрата пенсії для мешканців Харківської області можлива, проте цього можна уникнути, якщо дотримуватись порад від ПФУ.

В ПФУ попередили про можливу втрату пенсії для мешканців Харківської області через нові правила, впроваджені ПФУ, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

З 1 квітня 2026 року частина громадян може залишитися без пенсії, якщо не підтвердить, що не отримує виплати або іншу грошову допомогу від рф.

Подати відповідні дані мають мешканці тимчасово окупованих територій Харківської області, а також ті, хто виїхав із цих регіонів на підконтрольну територію України або за кордон.

У Пенсійному фонді нагадують, що особи, які пройшли фізичну ідентифікацію у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про відсутність пенсії чи страхових виплат від російських органів, отримуватимуть пенсію або страхові виплати лише до моменту надання такого повідомлення, але не довше 1 квітня 2026 року.

Таким чином, своєчасне підтвердження статусу є обов’язковим для подальшого отримання державних виплат, інакше їх можна втратити.

Як надати інформацію про неотримання виплат від росії

Зробити це можна:

онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України.

Також можна надіслати поштове відправлення на адресу територіального органу ПФУ, де людина перебуває на обліку як одержувач виплат. Повідомлення має бути у довільній формі, до нього треба додати посвідчення про перебування в живих.

Крім того, цю інформацію можна вказати у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії чи страхових виплат.

