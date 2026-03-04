Графік відключення газу з 5 по 13 березня у Житомирській області передбачає тимчасові припинення газопостачання.

Графік відключення газу з 5 по 13 березня у Житомирській області введуть через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про графік відключення газу з 5 по 13 березня у Житомирській області проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Роботи включають комплексні регламентні заходи, під час яких працівники перевірятимуть стан газопроводів, замінюватимуть обладнання та забезпечуватимуть безпечне функціонування мереж.

Прохання до мешканців - враховувати ці роботи під час планування повсякденних справ та забезпечити доступ працівників до газових приладів у будинках і квартирах для проведення необхідного комплексу робіт.

В межах цієї роботи спеціалісти філії проведуть перевірку обладнання у місті Коростень, де з 05 по 10 березня 2026 року буде тимчасово припинено подачу блакитного палива окремим будинкам.

Графік відключення газу з 5 по 13 березня у Житомирській області виглядає таким чином:

У м. Коростень тимчасове припинення газопостачання передбачене на наступні дні та адреси: 05.03.2026 – вул. Черемушки, 65 А; 06.03.2026 – 1-й пров. Шатрищанський, 36 А; 09.03.2026 – 1-й пров. Шатрищанський, 36 Б; 10.03.2026 – вул. Музейна, 8.

У м. Бердичів блакитного палива не буде з 09 по 13 березня 2026 року на вул. Володимирська, 15, 18 В; вул. Вінницька, 38, 72, 27; вул. Європейська, 109, 23 Б.

У с-щі Любар та селах Громада, Новий Любар, Стрижівка, Юрівка та Іванівці подачу подачу палива тимчасово припиняють з 11 по 13 березня 2026 року у зв’язку з регламентними роботами.

