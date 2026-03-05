Цього року в Києві подорожчання тюльпанів і інших весняних квітів може перевищити звичні показники напередодні 8 березня.

Тюльпани, один із найніжніших символів весни та традиційний фаворит серед квітів в Києві до 8 березня, проте вони можуть подорожчати, пише Politeka.

Розповідаємо, що буде з цінниками.

Вартість може суттєво відрізнятися залежно від місця покупки. На ринках або у продавців біля станцій метро тюльпани часто продають дешевше, ніж у флористичних салонах, адже там зазвичай менша націнка. Ранковий похід на базар може стати можливістю придбати свіжі квіти за вигіднішою ціною.

Альтернативою залишаються супермаркети. Напередодні свята великі торговельні мережі активно завозять сезонні квіти, пропонують акції та готові букети за конкурентними цінами. Якщо купувати одразу кілька десятків тюльпанів, іноді можна розраховувати навіть на додаткову знижку.

Наразі вартість одного тюльпана коливається в межах 44–55 гривень. Однак ближче до 8 березня ціни традиційно зростають — орієнтовно до 70–85 гривень за квітку. Така динаміка повторюється щороку через стабільно високий сезонний попит.

У 2026 році на формування цін впливає ще один чинник — ситуація з електропостачанням. Квіти зберігають у холодильних камерах із чітко визначеним температурним режимом. Під час відключень електроенергії магазини змушені використовувати генератори, що означає додаткові витрати на пальне, обслуговування техніки та резервне обладнання.

Для малого й середнього бізнесу це суттєве фінансове навантаження. Деякі підприємці можуть скоротити обсяги закупівель, щоб мінімізувати ризики. Якщо ж пропозиція на ринку зменшиться, а попит залишиться високим, ціни можуть зрости ще більше через дефіцит товару.

Саме тому цього року в Києві подорожчання тюльпанів і інших весняних квітів може перевищити звичні 30–50% і виявитися помітнішим, ніж у попередні сезони.

Джерело: Факти.

