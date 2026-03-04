Графік відключення газу з 5 по 13 березня у Вінниці створить певні побутові незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу з 5 по 13 березня у Вінниці введуть через планове технічне обслуговування мереж, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу з 5 по 13 березня у Вінниці оприлюднили на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Він зʼявився у зв’язку з проведенням робіт із технічного обслуговування систем газопостачання.

За інформацією газовиків, обмеження триватимуть упродовж визначених дат і будуть пов’язані з необхідністю виконання регламентних робіт для забезпечення стабільного та безпечного функціонування мереж.

Фахівці зазначають, що прогнозований період припинення газопостачання становитиме з 09:00 до 17:00. Подачу газу відновлюватимуть по мірі завершення запланованих заходів.

Графік відключення газу з 5 по 13 березня у Вінниці передбачає такі дати та будинки:

05 березня подачу блакитного палива тимчасово припинять за адресами вул. Малиновського, буд. № 13, вул. О. Береста, буд. № 6 к. 1 та № 6 Б.

06 березня обмеження стосуватимуться вул. О. Миргородського, буд. № 96 та № 82 А. 09 березня роботи проводитимуть на просп. Юності, буд. № 20/73, а також на вул. Соборна, буд. № 14 та № 40.

10 березня незручності заплановані на просп. Юності, буд. № 12 і № 6 А, а також на вул. Ю. Іллєнка, буд. № 67.

11 березня без постачання тимчасово залишаться мешканці вул. Маріупольська, буд. № 83, вул. Синьоводська, буд. № 36 та вул. Я. Гальчевського, № 1 А.

12 березня роботи охоплять вул. Я. Гальчевського, № 37, № 39 та № 39 А, а також вул. Я. Шепеля, буд. № 19 А та № 23 Б. 13 березня завершальний етап запланований на вул. Я. Шепеля, буд. № 5 А та пров. Ясний № 12 А.

