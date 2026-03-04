У Сумській області обговорюють можливе подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Місцеві перевізники Шостки запропонували підвищити вартість квитка до 20 гривень, що майже вдвічі перевищує нинішній тариф. Останнє підвищення проводилося у 2022 році, і ціна залишалася стабільною протягом декількох років.

Бізнес пояснює, що збільшилися витрати на пальне, обслуговування транспорту та утримання автопарку. За словами підприємців, старий тариф вже не покриває фактичні витрати, тому підвищення необхідне для стабільної роботи маршрутів.

Деякі депутати висловили сумніви щодо ініціативи. Вони наголосили на проблемах із рухом автобусів під час морозів, недостатній чистоті салонів та непрофесійній поведінці водіїв. Частина членів ради сумнівається, що після підвищення сервіс суттєво покращиться.

Інші учасники засідання підкреслили: без корекції тарифу приватні підприємці не зможуть забезпечувати регулярні перевезення, а місто ризикує залишитися без стабільних маршрутів.

Фінальне рішення щодо подорожчання проїзду в Сумській області ухвалюватиме виконавчий комітет міської ради після всебічного розгляду пропозицій та зауважень громадськості.

Мешканцям радять заздалегідь планувати поїздки, стежити за оновленнями тарифів та готуватися до можливого підвищення вартості квитка.

Нагадаємо, у 2025 році ціна квитка залишалася незмінною, а пасажири активно обговорювали необхідність підвищення через збільшення витрат на паливо та утримання транспортних засобів. Тоді дискусії відбувалися в міській раді, і остаточне рішення відклали до повного аналізу пропозицій перевізників.

