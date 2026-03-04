Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на літніх людей та ще деякі категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який опікується людьми поважного віку та внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Осередок діє в межах Олександрівської громади та приймає відвідувачів у будні.

Громадянам видають продуктові набори, засоби гігієни, речі першої необхідності. Підтримку отримують як місцеві жителі, так і переселенці, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Волонтери проводять індивідуальні консультації, роз’яснюють умови державних програм, допомагають зорієнтуватися серед доступних форматів соціальної підтримки. Для багатьох вразливих категорій простір став ключовою точкою звернення.

Особливу увагу команда приділяє Покровському напрямку, де кількість запитів залишається високою. Ресурси спрямовують самотнім громадянам та родинам, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Прийом триває з 9:00 до 17:00. Фахівці опрацьовують звернення, надають роз’яснення, супроводжують під час підготовки необхідних документів.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями. Актуальні графіки видачі публікують в офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям радять стежити за оновленнями й звертатися завчасно, щоб отримати підтримку без затримок та забезпечити стабільне покриття щоденних потреб.

