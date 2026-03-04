Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично надають у кількох гуманітарних центрах міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Мешканцям радять уважно стежити за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити дати видачі та умови участі.

Йдеться про роботу гуманітарних штабів та благодійних організацій, які періодично оголошують про видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсоінерів у Запоріжжі у вигляді продовольчих пакунків.

Один із таких напрямків підтримки забезпечує Гуманітарний штаб, який працює у різних районах міста з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

Звернутися можна у рн. Олександрівський за адресою КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР, вул. Гоголя, буд.60, у рн. Заводський на вул. Ринкова, буд. 2.

У рн. Вознесенівський на вул. Незалежної України, буд. 55, у рн. Дніпровський у БК «Енергетиків», бул. Вінтера, буд. 16, у рн. Хортицький на вул. Запорізького козацтва, буд.17а.

Для отримання допомоги необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію.

Також гуманітарну підтримку надає Благодійний фонд «Карітас». Організація допомагає людям, які постраждали від війни, важкохворим та самотнім літнім людям, а також надає послуги догляду вдома для осіб похилого віку та людей з інвалідністю на безоплатній основі.

Звернутися можна за телефонами +380503224600 та +380678018896 або через сайт zp.caritas.ua.

Окремо працює фонд Help ЗП ЮА, який надає гуманітарну підтримку жителям міста. Для отримання інформації та уточнення наявності безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі необхідно слідкувати за офіційноми сторінками у соцмережах.

