Прогноз погоди з 5 по 14 березня в Харкові обіцяє мінливі умови в перші дні місяця та ясні сонячні дні ближче до його середини.

Прогноз з 5 по 14 березня в Харкові передбачає, що перші дні весни принесуть місту хмарність, невеликі опади та прохолодну погоду, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 5 по 14 березня в Харкові надали метеорологи із сайту sinoptik.ua.

5 березня, ніч у місті буде прохолодною, близько +3°, а відчуватиметься як -1°, вранці температура опуститься до +1°, вдень підніметься до +4°, вечір знову прохолодний, +2°.

Удень та ввечері місто може очікувати дрібний дощ зі снігом, який поступово стихне до пізнього вечора.

6 березня хмарність триматиметься весь день, сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Вночі можливий дрібний сніг, температура від +1° до +2°, вітер 3,2–5,1 м/с.

7 березня також буде хмарно, але без опадів. Температура вдень до +3°, вночі до -1°, вітер 0,5–3,1 м/с, вологість 58–84%.

8 березня почнеться з ясного неба, але до вечора воно затягнеться хмарами. Температура коливатиметься від 0° до +7°. Вдень повітря прогріється до +7°, що створить відчуття весняного тепла.

9 березня небо у місті буде ясним протягом усього дня, температура від 0° вночі до +4° вдень, вітер 1,7–4 м/с.

10 березня буде сонячно, температура вдень підніметься до +12°, нічні значення близько 0°. 11 березня місто продовжить відчувати тепло, температура вдень +14°, вночі +2°, ясне небо весь день.

12 березня атмосфера на вулиці залишатиметься стабільною, ясне небо, температура вдень +14°, вночі +1°, вітер 1,9–2,5 м/с, вологість 24–59%, опади не очікуються.

13 та 14 березня також будуть ясними, температура вдень +12°, нічна температура +1° до +4°, вітер 1,9–2,7 м/с, без опадів, а місто відчуватиме теплі весняні дні.

Таким чином, прогноз погоди з 5 по 14 березня в Харкові показує, що перша половина березня буде мінливою.

