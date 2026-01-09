Подорожчання продуктів у Харківській області помітили місцеві мешканці на початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Аналіз супермаркетів показує стабільне підвищення цін на основні категорії товарів, включаючи молочні продукти, овочі та бакалію.

Сметана «Президент» 15% (350 г) подорожчала до середньої ціни 57,69 грн. Найнижчі ціни пропонують у Metro — 56,68, а у Novus — 58,99. Для порівняння, у грудні середня вартість становила 55,51, тобто зростання склало 1,90. Експерти пояснюють це підвищення збільшенням витрат на молочну сировину та енергоносії.

Овочі також демонструють помітний стрибок. Помідори сорту «сливка» в середньому коштують 163,80 грн за кілограм. Найдешевші — у Novus (129 гривень), найдорожчі — у Megamarket (202,50). У грудні середня ціна була 161,06, тому за останній місяць підвищення склало 36,90. Такий приріст пов’язують із сезонним попитом та підвищенням логістичних витрат.

Бакалія, зокрема гречка, зросла менш помітно. Середня вартість кілограма становить 47,85 грн. У Megamarket його продають за 61,70, у Auchan — 39,90. Порівняно з груднем середня вартість збільшилася на 2,72. Аналітики зазначають, що вартість круп залежить від внутрішніх запасів, цін на зерно та коливань курсу гривні.

Індекс споживчих розцінок підтверджує загальну тенденцію. За останній місяць спостерігалося регулярне підвищення вартості молочних продуктів та овочів у супермаркетах, особливо перед святковими днями. Це свідчить про прямий вплив сезонності та збільшення попиту на ці товари.

Подорожчання продуктів у Харківській області створює додатковий тиск на сімейний бюджет. Фахівці радять покупцям планувати витрати, порівнювати ціни у різних мережах та звертати увагу на сезонні пропозиції. У середньостроковій перспективі аналітики очікують стабілізації розцінок із настанням весняного сезону та відновленням пропозицій на ринку.

