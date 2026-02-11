Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 лютого охоплять десятки будинків через планові та ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі заплановано масштабні ремонтні та профілактичні роботи на електромережах. У зв’язку з цим енергетики підготували графіки додаткових відключень світла, які діятимуть 12 лютого. Обмеження мають плановий характер і спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям.

З 10 до 16 години знеструмлять частину будинків через плановий ремонт. У з'язку з цим електрику вимкнуть за наступними адресами:

Аеродромна: 21, 23, 25, 27, 24-28

Господарча: 40

Космічна: 56-74, 76

Літакова: 39а, 41-47, 52-58

Оранжерейна: 21, 22-34, 23, 23а

Промислова: 48-52, 52а, 51-55

Реконструктивна: 32, 34, 37, 39-49, 51, 53-59, 38, 40-44, 61

пров. Оранжерейний: 1-5, 9-15, 19-25, 2-14

З 8 до 17 години не буде світла в Запоріжжі на вулицях:

Будинок відпочинку: 1–27, 2–18, 32, 33

Заповідна: 17-19

Лісництво: 1–9, 2–12, 14

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Наукове містечко: 19/нов№66, 2, 20/нов№64, 25/нов№62, 21, 22/нов№70, 27, 28/нов№38, 29/нов№60, 26, 32, 46, 48/нов№44, 49, 52(Котельня), 66, 30/нов№56, 33/нов№54, 53, 59

Овочівництва: 1-30

Січ: 3

З 12 до 17 години електрику вимикатимуть через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження охоплять наступні адреси:

Арочна: 1-21, 2-16, 25а, 25г, 23, 25, 25б, 27-37, 39, 41, 43, 42-48, 45-49

Василя Пойденка (Паровозна): 1-11, 2-10

Вербова: 1-9, 11, 13, 15, 15а, 18а, 18б, 18в, 2-16, 18, 17б, 19-37, 39, 20-38, 39а, 41-55, 40-46, 46а

Володарська (Володарського): 18-36, 19а, 21, 23-41, 45, 38-64, 43, 47-63, 65a, 69, 71, 1, 1а, 3-19, 19Б, 21Б, 2-16, 18а, 18 а

Гоголя: 162/1, 164/1

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 42, 44-52, 65-69, 69а

Єднання: 1-9, 2-20, 20а, 20б, 36, 38, 11-55, 22-34, 40-56

Захарія Махна (Першотравнева): 12, 16-26, 2-10, 27, 29-41, 28-34, 45-55, 57, 59, 59б, 14, 6

Ігора Сікорського: 48-54, 54a

Кооперативна: 1-5, 2-8

Малинова (Дроб`язка): 1-29, 4-24

Олени Пчілки (Крилова): 1-21, 23, 2-26

Павла Захаріна (Дніпропетровська): 16, 21, 21а, 13-19, 14

Українська: 107-111, 89-93, 93а, 93б

Шевченка: 31-41, 43-55, 44, 46, 52, 48, 50, 54-64, 57, 19-29, 30-38, 40, 42

пров. Крицевий: 1, 3, 3а, 3б, 2-8

пров. Низовий: 1-3, 1-9, 11, 13, 2-8

пров. Світловий: 1-11, 11а, 2, 4-10, 10а, 2а

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

