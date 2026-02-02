Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надається з фонду тимчасового проживання, який формують органи місцевого самоврядування.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається одним із основних інструментів підтримки людей, які були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Офіційну інформацію щодо можливостей розміщення оприлюднюють на державній платформі «Дія». Саме там зібрані перевірені дані про доступні варіанти тимчасового проживання та контакти відповідальних служб.

Перед пошуком помешкання переселенцям рекомендують заздалегідь визначити регіон перебування. Під час вибору радять враховувати рівень безпеки, доступність медичних послуг, транспортне сполучення та перспективи працевлаштування.

Актуальні пропозиції також розміщені на інтерактивній мапі проєкту «Там, де вас чекають». Там можна переглянути кількість вільних місць, умови розселення та контакти центрів прийому у громадах.

Для оперативного підбору варіанту фахівці радять підготувати особисту інформацію заздалегідь. У контакт-центрах зазвичай уточнюють склад сім’ї, вік людей, орієнтовний термін проживання, потребу у медичній чи психологічній підтримці, а також наявність домашніх тварин.

Окремо наголошується на питаннях безпеки. Шукати прихисток варто виключно через державні або офіційно підтверджені канали, уникаючи сумнівних оголошень та вимог передоплати. У разі порушень рекомендують звертатися до правоохоронних органів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надається з фонду тимчасового проживання, який формують органи місцевого самоврядування. Помешкання виділяють строком до одного року з можливістю продовження за відсутності альтернативи. Мінімальна норма площі становить шість квадратних метрів на людину, а рішення ухвалюють за бальною системою оцінки потреб.

Переважне право на розселення мають родини з дітьми, багатодітні сім’ї, вагітні жінки, люди з інвалідністю та літні громадяни, чиє майно було знищене або стало непридатним для проживання. Для постановки на облік необхідно звернутися до ЦНАПу або виконавчого органу громади за місцем фактичного перебування з повним пакетом документів.

