Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області офіційно запрацювало з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Оновлення охоплює сферу централізованого водопостачання й водовідведення для територіальних громад регіону.

Як уточнює КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради, з початку року споживачі отримують рахунки з новими сумами за воду та стоки. Рішення ухвалене на підставі розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306.

Для суб’єктів господарювання тариф встановлено на рівні 24,44 гривні за кубометр без урахування ПДВ та 29,33 гривні з податком. Ці розцінки застосовуються виключно до комерційного сектору.

Населення, яке не здійснює підприємницьку діяльність, сплачує 45,54 гривні без ПДВ або 54,65 гривні з податком за водопостачання. Послуги водовідведення для цієї категорії коштують 44,74 гривні без ПДВ та 53,69 гривні з урахуванням податку.

Окремо наголошується, що місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування цього підприємства, оскільки КП «Облводоканал» працює лише з іншими громадами області.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене зростанням витрат на електроенергію, технічне обслуговування обладнання та закупівлю необхідних матеріалів для стабільної роботи мереж.

Мешканцям рекомендують уважно перевіряти нарахування, планувати щомісячні витрати й відстежувати офіційні повідомлення. Своєчасна оплата, за словами фахівців, підтримує безперервну подачу води та надійну роботу систем у громадах регіону.

