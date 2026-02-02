Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі розраховується на основі базової величини.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі доступна українцям, проте лише тим, що відповідають умовам нарахування виплати, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

З'явилася нова соціальна допомога. Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в межах експериментального проєкту та призначається на 6 місяців із можливістю автоматичного продовження до 2 років.

Розмір виплати розраховується на основі базової величини – 4 500 грн. Сума допомоги визначається як різниця між розрахованою потребою сім’ї та її середньомісячним доходом.

Принцип розрахунку такий:

100% базової величини – для заявника;

100% базової величини – для кожної дитини до 18-ти та для осіб з інвалідністю I–II групи;

70% базової величини – для кожного наступного дорослого члена сім’ї.

Для осіб, які мають право на пенсію за віком або досягли 60-ти, але не набрали достатнього страхового стажу, базова величина коригується залежно від кількості стажу:

менше 10 р. – 53% базової величини;

від 10 до 20 років – 62%;

від 20 до 30 років – 70%;

понад 30 років – 88%.

Такий підхід дозволяє враховувати потреби кожного члена сім’ї та ступінь його самостійності у фінансовому забезпеченні.

Подати заяву може один член родини, але кожен повнолітній отримувач має її підписати. Склад сімейства фіксується на дату звернення. Звернутися за базовою соціальною допомогою можна: особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України – незалежно від місця проживання чи реєстрації.

У виплаті можуть відмовити, якщо:

працездатні дорослі не працюють, не навчаються, не служать і не перебувають на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (крім визначених винятків);

за останній рік було здійснено покупку на суму понад 100 000 грн (житло, авто, валюта, цінні папери);

на депозитах або в облігаціях понад 100 000 грн;

є друга квартира або будинок (крім визначених винятків);

у власності більше одного авто віком до 15 років (крім соціальних або знищених транспортних засобів).

