Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області необхідне для покриття фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області набуло чинності з початку 2026 року у Південноукраїнську, повідомляє Politeka.

Зміни охоплюють централізоване водопостачання та водовідведення. Про це поінформувала міська рада на офіційному порталі.

Нові ставки розробили після детального аналізу витрат комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство». Основні чинники — зростання вартості електроенергії, послуг Південноукраїнської АЕС та перегляд соціальних стандартів.

За оновленими розрахунками, один кубометр води коштує 49,34 гривні з ПДВ, раніше — 43,08. Вартість водовідведення підвищено до 63,02 гривні з податком замість 57,60. Для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу встановлена окрема ставка — 25,86 гривні за кубометр без ПДВ. Остаточне коригування сум здійснює виконавчий комітет.

У міській раді наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області необхідне для покриття фактичних витрат, підтримки мереж у справному стані та своєчасного обслуговування обладнання.

Водночас ціни на гарячу воду та опалення залишилися без змін. На ці послуги продовжує діяти державний мораторій на період воєнного стану і ще шість місяців після його завершення.

Жителям рекомендують регулярно перевіряти показники лічильників, планувати щомісячні витрати та слідкувати за оновленнями на сайті міської ради. Своєчасна оплата допомагає забезпечити стабільне водопостачання та надійну роботу інженерних систем у будинках громади.

Додатково експерти радять економно використовувати воду та контролювати споживання, щоб платіжки залишалися прогнозованими, а мережі функціонували без перебоїв.

