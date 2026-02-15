Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Вінницькій області на понеділок, 16 лютого 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Вінницькій області 16 лютого 2026 року будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема локальні графіки відключення світла 16 лютого торкнуться Замостянського району електромереж у Вінницькій області. Там, за даними обленерго, з 9:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:

Вінницькі Хутори (частина будинків по ву. Гагаріна, Геталка, Заводська, Кайдашиха, Дружби Народів, Коцюбинського, Лесі Українки, Матієнка, Мічурина, Незалежності, Покришкіна, Терешкової, Шевченка, Ювілейна, Генерала Шаповала, Ватутіна, Івасюка, пров. Покришкіна);

Сокиринці (вулиця 1 Травня, 9 Січня, Гагаріна, Лесі Українки, Небесної Сотні, Незалежності, Курченко, Пушкіна, Шевченка, Шкільна);

Щітки (Хмельницького, Грушевського, Лесі Українки, Миру, Садова);

частково Лука-Мелешківська, Хижинці, Писарівка, Вовчинець, Парпурівці.

Також додаткові графіки відключення світла 16 лютого 2026 року торкунться Тиврівського району електромереж, повідомляє Politeka. Знеструмлення відбуватимуться з 10 до 16 години в таких населених пунктах:

Гнівань (вул. Хмельницького, 1 Травня, Вапняра, Військова, Винниченка, Героїв України, Європейська, Жмеринська, Затишна, Зоряна, Ігоря Олімова, Франка, Карпенка, Квітнева, Козацька, Космонавтів, Курортна, Леонтовича та ін.);

Пирогів (Грушевського);

Тиврів (Незалежності).

Детальну інформацію про обмеження електропостачання на понеділок в інших районах регіону шукайте на сайті обленерго.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.