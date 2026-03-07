Доплати для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році зазнали змін через підвищення мінімальної пенсії, тому розповідаємо про це більше.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області зросли у січні 2026 року, повідомляє Politeka.

Як проіфнормували на сайті ПФУ, підвищення доплат торкнулося пенсіонерів у Харківській області, в яких страховий стаж перевищує встановлену законом норму.

Збільшення виплат стосується жінок зі стажем понад 30 років і чоловіків із понад 35 років стажу, включно з особами, які мають пільговий стаж за Списком №1.

Для кожного року роботи понад норматив пенсіонеру в Харківській області нараховується доплата у розмірі 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

На практиці це означає, що жінка зі страховим стажем 40 років отримує 259,50 гривні щомісяця замість 236,10 гривні торік, а чоловік із аналогічним стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, щомісячна надбавка збільшилася на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривні для чоловіків. Перерахунок проводиться автоматично, без необхідності подавати заяву.

Якщо страховий стаж значно перевищує норматив, виплата зростає пропорційно кількості додаткових років. У разі припинення трудової діяльності Пенсійний фонд України здійснює перерахунок пенсії з урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

Це означає, що виплата за стаж може зрости, і новий розмір застосовується вже з місяця, що настає після звільнення з роботи.

Крім того, у 2026 році передбачено щорічну індексацію пенсій, яка частково компенсує вплив інфляції та зростання споживчих цін. Для частини одержувачів надбавки вже надійшли у січні, для інших – очікуються після індексації у березні.

