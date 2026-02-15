Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Винницкой области на понедельник, 16 февраля 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в Винницкой области 16 февраля 2026 будут применять дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, локальные графики отключения света 16 февраля коснутся Замостянского района электросетей в Винницкой области. Там, по данным облэнерго, с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

Винницкие Хутора (часть домов по у. Гагарина, Геталко, Заводская, Кайдашиха, Дружбы Народов, Коцюбинского, Леси Украинки, Матиенко, Мичурина, Независимости, Покрышкина, Терешковой, Шевченко, Юбилейная, Генерала Шаповала, Ватутина, Ивасюка);

Сокиринцы (улица 1 Мая, 9 Января, Гагарина, Леси Украинки, Небесной Сотни, Независимости, Курченко, Пушкина, Шевченко, Школьная);

Щитки (Хмельницкого, Грушевского, Леси Украинки, Мира, Садовая);

частично Лука-Мелешковская, Хижинцы, Писаревка, Волчинец, Парпуровцы.

Также дополнительные графики отключения света 16 февраля 2026 года будут касаться Тывровского района электросетей, сообщает Politeka. Обесточение будет происходить с 10 до 16 часов в следующих населенных пунктах:

Гнивань (ул. Хмельницкого, 1 Мая, Вапняра, Военная, Винниченко, Героев Украины, Европейская, Жмеринская, Уютная, Звездная, Игоря Олимова, Франко, Карпенко, Апрельская, Казацкая, Космонавтов, Курортная, Леонтовича и др.);

Пирогов (Грушевского);

Тывров (Независимости).

Подробную информацию об ограничении электроснабжения на понедельник в других районах региона ищите на сайте облэнерго.

