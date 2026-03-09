Дефіцит продуктів у Харкові може спричинити подорожчання ягід і фруктів.

Дефіцит продуктів у Харкові поглиблюється через нестачу сезонних працівників на аграрних підприємствах, повідомляє Politeka.

Фермери шукають способи зібрати врожай малини, полуниці, лохини та яблук, адже багато українських збирачів виїжджають до Європи за вищими зарплатами та кращими умовами праці.

За даними Держстату, у 2024 році площа малинників складала 5000 гектарів. Для збору ягід потрібно приблизно 15 осіб на гектар, тобто понад 70 тисяч робітників. Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник попереджає, що без залучення іноземних кадрів Україна ризикує не зібрати урожай 2026 року та втратити позиції серед експортерів.

Схожа проблема стосується плантацій лохини, полуниці та яблук. Господарства знаходять лише половину необхідних збирачів у межах країни. Основна причина — низькі заробітки порівняно з Польщею, Італією та Іспанією, де працівникам пропонують житло, проїзд і кращі умови.

Деякі підприємства готові підвищувати оплату до рівня європейських країн — до 1500 євро на місяць, щоб утримати українців. Інші застосовують механізацію збору або пропонують покупцям збирати ягоди самостійно за нижчу ціну.

Для забезпечення кадрів компанії звертаються до рекрутингових агентств, шукаючи працівників із Бангладешу, Непалу, Індії та Африки. Некваліфікованим пропонують $500, водіям і операторам складної техніки — $800.

Водночас українське законодавство передбачає високі вимоги для працевлаштування іноземців: зарплата не менше 10 мінімальних окладів та оформлення дозволів на проживання і роботу. У Верховній Раді зареєстровані законопроєкти для спрощення процедур, але конкуренція з російськими роботодавцями залишається серйозною перешкодою.

Експерти застерігають, що якщо ситуація не зміниться, дефіцит продуктів у Харкові може спричинити подорожчання ягід і фруктів, а також зменшення обсягів експорту на міжнародні ринки.

Додатково фермери закликають споживачів планувати покупки заздалегідь, щоб уникнути нестачі сезонних товарів у найближчі місяці.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс