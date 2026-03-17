У Львові оголосили про новий графік руху транспорту, що набирає чинності від 16 березня та передбачає відновлення регулярного курсування маршруток на вулицю Пулюя, передає Politeka.

Про це повідомляє Львівська міська рада. Маршрут №33 з’єднує віддалений район із центральною частиною міста, забезпечуючи мешканцям стабільне сполучення.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив, що на маршруті працюватиме вісім автобусів із регулярним інтервалом, що дозволить мінімізувати очікування та забезпечити комфортне перевезення у години пік та в неробочий час.

У перспективі планується продовження маршруту до Центру зайнятості на вул. Княгині Ольги. Міст на цій ділянці, яким проходить трамвай №3, перебуває в аварійному стані вже понад вісім років. Попри це, рух транспорту поки що не обмежено, а необхідні ремонтні та протиаварійні роботи будуть виконані під час реконструкції вулиці.

Відновлення маршруту є частиною комплексної програми оптимізації перевезень у Львові. За словами Олега Забарила, новий графік руху транспорту у Львові покликаний зменшити затори, підвищити ефективність міського громадського транспорту та поліпшити доступність віддалених районів.

Крім цього, міська рада закликає пасажирів користуватися онлайн-сервісами для планування поїздок, дотримуватися правил безпеки на зупинках та в салонах автобусів і враховувати можливі зміни графіка у святкові дні чи під час ремонтних робіт.

Міські служби наголошують, що подібні зміни є частиною довгострокового плану модернізації громадського транспорту. У майбутньому розглядають запуск додаткових маршрутів, які з’єднають нові житлові комплекси та промислові зони із центром міста, що забезпечить рівномірний розподіл пасажиропотоку та комфортні умови для всіх мешканців Львова.

Останні новини України:

