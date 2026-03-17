Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області залишаються важливою підтримкою для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області продовжують надавати у кількох соціальних установах та гуманітарних пунктах, повідомляє Politeka.

У регіоні працюють різні центри підтримки, які допомагають людям, що були змушені покинути свої домівки через війну.

Частина таких закладів приймає переселенців навіть на ночівлю, якщо вони перебувають у пошуках постійного житла.

Один із таких закладів це обласний соціальний центр матері та дитини. Тут приймають внутрішньо переміщених осіб, зокрема родини з дітьми, які можуть залишитися на кілька днів.

Люди мають можливість приготувати їжу, скористатися гарячим душем і відпочити в комфортних умовах. У центрі також надають дитяче харчування, засоби гігієни для дітей і постільну білизну.

Безкоштовні продукти харчування для ВПО та песніонерів надходять від благодійників у Кіровоградській області.

Водночас, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області також можна отримати у Центральноукраїнському державному будинку художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

Заклад працює не лише як гуманітарний пункт, а й як місце підтримки для різних категорій людей. Тут надають гуманітарну допомогу, проводять консультації психолога, а також можна скористатися підвальним сховищем під час повітряної тривоги.

Окремо працює гуманітарний штаб, де внутрішньо переміщені особи можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та взяти їжу із собою.

Така підтримка часто стає реальною підмогою для людей, які тимчасово опинилися без стабільного доходу або житла. Пункт допомоги розміщений у школі НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21.

