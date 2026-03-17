У Кіровоградській області 18 березня в деяких населених пунктах заплановані графіки відключення світла, обмеження стосуються лише окремих територій регіону, пише Politeka.net.
Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».
Жителям області радять заздалегідь перевірити перелік населених пунктів і адрес, де діятимуть графіки відключення світла у Кіровоградській області на 18 березня. Це дозволить підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування щоденних справ.
Зокрема, з 09:00 до 15:00 відключення електроенергії заплановані в селі Ясинуватка. Водночас обмеження торкнуться лише окремих вулиць:
- Садова — №1, 4А, 4б, 5-6, 8-10, 13
- Степова — №5-6
- пров. Степовий — №2
- Центральна — №1-8, 11, 13-17
Крім того, з 09:00 до 17:00 тимчасово припинятимуть подачу електрики в селі Бірки. Без світла залишаться будинки, розташовані за визначеними адресами:
- Ветеранів — №27-38, 40
- Горіхова — №8-18
- Дачна — №39, 39А, 41, 43-45
- Миру — №1-2, 3А, 3Б, 4-7
- Незалежності — №19, 19А, 20-23, 23А, 24-26
- Сагайдачного — №1-6, 6А, 7-10, 9А, 10
- Шевченка — №57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77-79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109
Також відключення очікуються в селі Овсяниківка — тут електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 17:00 на окремих вулицях:
- Поштова — №1, 1а, 4, 16, 20, 22
- Набережна — №1-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 40, 43
Окрім цього, з 09:00 до 17:00 перебої зі світлом прогнозуються в селі Аврамівка. У цей час електроенергію тимчасово вимикатимуть у будинках, що знаходяться на зазначених вулицях:
- Перемоги — №1, 3, 6, 9-12, 14, 16-20, 24, 29, 33-34, 41, 44-45, 48, 59, 65
- Козацька — №20.
Останні новини України:
