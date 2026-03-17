У Кіровоградській області 18 березня в деяких населених пунктах заплановані графіки відключення світла, обмеження стосуються лише окремих територій регіону, пише Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Жителям області радять заздалегідь перевірити перелік населених пунктів і адрес, де діятимуть графіки відключення світла у Кіровоградській області на 18 березня. Це дозволить підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування щоденних справ.

Зокрема, з 09:00 до 15:00 відключення електроенергії заплановані в селі Ясинуватка. Водночас обмеження торкнуться лише окремих вулиць:

Садова — №1, 4А, 4б, 5-6, 8-10, 13

Степова — №5-6

пров. Степовий — №2

Центральна — №1-8, 11, 13-17

Крім того, з 09:00 до 17:00 тимчасово припинятимуть подачу електрики в селі Бірки. Без світла залишаться будинки, розташовані за визначеними адресами:

Ветеранів — №27-38, 40

Горіхова — №8-18

Дачна — №39, 39А, 41, 43-45

Миру — №1-2, 3А, 3Б, 4-7

Незалежності — №19, 19А, 20-23, 23А, 24-26

Сагайдачного — №1-6, 6А, 7-10, 9А, 10

Шевченка — №57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77-79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109

Також відключення очікуються в селі Овсяниківка — тут електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 17:00 на окремих вулицях:

Поштова — №1, 1а, 4, 16, 20, 22

Набережна — №1-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 40, 43

Окрім цього, з 09:00 до 17:00 перебої зі світлом прогнозуються в селі Аврамівка. У цей час електроенергію тимчасово вимикатимуть у будинках, що знаходяться на зазначених вулицях:

Перемоги — №1, 3, 6, 9-12, 14, 16-20, 24, 29, 33-34, 41, 44-45, 48, 59, 65

Козацька — №20.

Останні новини України:

