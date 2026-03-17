В окремих районах міста тимчасово припинятимуть подачу електроенергії відповідно до оприлюдненого графіка відключення світла у Сумах на 18 березня.

У Сумах 18 березня у деяких районах міста діятимуть графіки відключень світла, обмеження пов’язані з проведенням профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані роботи поінформували у пресслужбі компанії «Сумиобленерго».

Зазначається, що фахівці проводитимуть обслуговування електрообладнання та необхідні профілактичні заходи, щоб забезпечити стабільну роботу мереж у майбутньому. У зв’язку з цим у визначені години в окремих районах міста тимчасово припинятимуть подачу електроенергії відповідно до оприлюдненого графіка відключення світла у Сумах на 18 березня.

З 09:00 до 16:00 години триватимуть додаткові вимкнення. Світла не буде в будинках за адресами:

вул. Черкаська — №1, 3, 7, 9

вул. Промислова — №1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 5/2

З 08:00 до 16:00 години електрика зникне в Сумах, проте світло вимкнуть тільки за такими адресами:

Барвінкова — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40

Битицька — №75, 77, 79

пров. Битицький — №1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10

Пантелеймона Куліша — №87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 107

пров. Севастопольський — №1, 2, 3

Пушкарівська — №1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 18

Передова — №74, 76, 90

Пилипа Капельгородського — №8А

підполковника Андрія Авраменка — №50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64/1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

Анастасії Гудимович — №51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 75/1, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 84, 86, 88, 90, 90А, 92, 94

Баранівська — №1, 61, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 222/1, 223, 223А, 224, 225, 226, 227

Заозерна — №89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108/1, 109, 109/2, 109А, 110, 112

1-ша Севастопільська — №39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Центральна — №7

пров. Хвойний — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Хвойна — №60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

2-га Поперечна — №1, 3, 3А, 8, 10

Ключова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37

Соколина — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Павла Чубинського — №88А, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 108/1

Сірожупанної дивізії — №54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103/2, 105, 107

Пантелеймона Куліша — №83, 85, 86, 87

Якова Щоголева — №1

Юнаківська — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

1-ша Севастопільська — №1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38

Гарбузівська — №1, 70, 70А, 72, 72А, 74, 89, 91, 93, 96

Заозерна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88/1.

