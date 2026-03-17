Радимо перевірити опубліковані графіки відключення світла у Полтавській області на 18 березня, щоб бути готовими до можливих перебоїв з електрикою.

У Полтавській області 18 березня у деяких населених пунктах складено графіки відключення світла, пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані обмеження поінформували кілька територіальних громад регіону з посиланням на дані компанії «Полтаваобленерго».

Зазначається, що енергетики вже оприлюднили оновлені графіки відключення світла у Полтавській області на 18 березня. Тимчасові перерви в електропостачанні необхідні для виконання технічного обслуговування та підтримки стабільної роботи енергосистеми.

З 08:00 до 17:00 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж зникне світло у низці населених пунктів:

с. Марківка вулиця:

Тараса Шевченка — №2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

с. Свічкареве вулиці:

Миколи Гоголя — №2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12

Молодіжна — №1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11

Новосадова — №1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21

Перемоги — №1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25-А, 34, 35

Садова — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А

Тараса Шевченка — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Шкільна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22а

Шосейна — №1, 3, 5, 7, 11, 13

Юрія Кондратюка — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.

З 08:00 до 17:00 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР електрика пропаде в таких населених пунктах:

с. Зачепилівка вулиці:

Веселкова — №1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13

Зарічанська — №1

Івана Котляревського — №1, 2, 6, 8, 18

Миру — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Молодіжна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26

Річкова — №1, 3

пров. Річковий — №3, 4, 6, 7, 9, 13

Сонячна — №1, 3, 7, 9, 11, 13

с. Лелюхівка вулиці:

Братів Зубашичів — №28, 32

Заводська — №1, 2

Степова — №1

с. Малий Кобелячок вулиці:

Гордія Скубія — №2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40

Квітнева — №6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81

пров. Набережний — №5, 8А, 9, 10, 11, 12

Незалежності — №5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44

Садова — №1, 1а, 2, 5, 6

Шевченка — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35.

