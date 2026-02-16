Загалом робота для пенсіонерів у Кіровоградській області дозволяє вибирати між різними рівнями навантаження.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює різні сфери зайнятості, повідомляє Politeka.

У регіоні з’являються пропозиції, де люди старшого віку можуть знайти стабільну зайнятість. На сайті work.ua представлені вакансії з різними умовами праці та рівнем відповідальності.

Серед варіантів — посада вантажника у компанії ФОП Гермак. Працівники приймають товарно-матеріальні цінності на склад, розміщують їх у відповідних зонах та готують до відправки на торгові точки. Середня зарплата становить 26 000 гривень. Компанія пропонує повну зайнятість, дружній колектив і комфортні умови в місті Бриспіль. Попередній досвід на складі та готовність до фізичної праці будуть перевагою.

Інший варіант — вакансія режисера монтажу у Національній суспільній телерадіокомпанії України в Кропивницькому. Заробіток на цій посаді — 19 960 гривень. Працівники займаються монтажем відеоматеріалів, підготовкою інфографіки для ефіру та забезпечують оперативну готовність контенту. Для роботи важлива вища освіта та знання програм Adobe Premiere Pro, Photoshop, Audition і After Effects. Графік офісний.

Також доступна посада молодшого оператора АЗС у мережі OKKO із зарплатою 13 000 гривень. Працівники заправляють автомобілі, консультують клієнтів та підтримують чистоту обладнання і території. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, своєчасну виплату зарплати, оплачувану відпустку та лікарняний, а також медичне страхування для кожного співробітника.

Загалом робота для пенсіонерів у Кіровоградській області дозволяє вибирати між різними рівнями навантаження, поєднувати зайнятість із особистими справами та залишатися активними в професійному житті.

