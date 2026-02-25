Це допомагає пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові ставки стосуються водопостачання та каналізації у місцевих громадах. Зростання тарифів пояснюють підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії, що вплинуло на фактичні витрати підприємств.

За новими розцінками кубометр води коштує 38,87 гривні — на 7,2% більше, ніж раніше. Водовідведення підняли до 47,62 гривні за кубометр, що на 17,4% перевищує попередні тарифи.

У «Водоканалі» уточнюють, що старі ставки покривали лише 91% фактичних витрат. Додаткові видатки пов’язані з підвищенням зарплат персоналу, зростанням витрат на електроенергію та соціальними коригуваннями. План на 2026 рік передбачає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти радять мешканцям регулярно фіксувати показники лічильників, економно використовувати ресурси та планувати сімейний бюджет. Це допомагає пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберегти фінансову стабільність домогосподарств.

Громада наголошує на важливості своєчасної оплати рахунків та перевірки офіційних повідомлень. Соціально вразливі категорії можуть розраховувати на пільги або державні субсидії, що частково зменшують навантаження на сімейний бюджет.

Раціональне використання води та каналізаційних послуг забезпечує безперебійну роботу мереж, а також допомагає уникнути непередбачених проблем у будинках.

