Електропостачання тимчасово призупинятимуть у визначені години відповідно до оприлюдненого графіка відключення світла у Сумах на 17 березня.

У Сумах 17 березня заплановані графіки відключення світла, які пов’язані з проведенням профілактичних робіт на міських електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про майбутні обмеження повідомили у пресслужбі компанії «Сумиобленерго».

Технічні роботи проводитимуться у різних районах міста з метою обслуговування обладнання та виконання необхідних профілактичних заходів. У зв’язку з цим електропостачання тимчасово призупинятимуть у визначені години відповідно до оприлюдненого графіка відключення світла у Сумах на 17 березня.

З 11 до 17 години вводяться графіки відключення світла в Сумах. Вони охоплять наступні вулиці міста:

вул. Курська — №41

просп. Перемоги — №41

З 8 до 16 години вимикатимуть електрику у Сумах. Додаткові графіки відключення світла будуть діяти в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Суджанський — №20

Революції Гідності — №9, 11, 13, 15, 16, 17/1, 18, 19, 20, 21, 26

Тараса Шевченка — №1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4/2, 5, 6, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18В, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 502Z

Харківська — №1, 1/1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3А, 5, 5/1, 5А, 7, 7А, 58/1

пров. 1-й Заводський — №2

Тиха — №1

Новоміської сотні — №1, 2, 4, 6, 8

Новомістенська — №10А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31

пров. Вороб'ївський — №33/1

Миколи Сумцова — №1, 1А, 2

Бельгійська — №28, 30, 34, 35

Сербська — №3, 3А, 5, 5/1, 6, 8, 8/1, 9А, 9/2, 10, 11, 12, 13А, 13/2, 14

Шевченка — №1, 2, 3, 17, 18

Івана Сірка — №6А, 16

Дунайська — №1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17/2, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

Гетьмана Павла Скоропадського — №14, 16

Гончарна — №29, 31, 33, 34, 35, 36, 38

пров. 2-й Воробйовський — №33

пров. Сербський — №7.

Останні новини України:

