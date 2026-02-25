Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області дозволяє забезпечити стабільну роботу водогонів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові ставки охоплюють водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів у громадах. Рішення ухвалили для забезпечення безперебійного функціонування інженерних мереж та підтримки санітарних норм. Аналіз фінансових показників комунальних підприємств показав необхідність коригування тарифів.

У Заводській громаді зазначають, що підвищення пов’язане зі зростанням витрат на обслуговування обладнання, закупівлю матеріалів та утримання систем у робочому стані. Попередні ставки не відображали реальних потреб і могли впливати на якість обслуговування.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж зріс на 14,95 гривні і тепер становить 48,80 з однієї особи. Приватні домоволодіння сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Бюджетні установи отримали підвищення на 2,55 гривні, інші категорії — на 2,94.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Мешканці можуть подавати пропозиції та зауваження через електронні канали або безпосередньо до підприємства.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області дозволяє забезпечити стабільну роботу водогонів, безперебійне водовідведення та регулярне вивезення сміття. Воно також дає змогу планувати ремонтні роботи, модернізувати обладнання та підтримувати персонал.

Мешканцям радять планувати щомісячний бюджет, стежити за офіційними повідомленнями та вчасно оплачувати рахунки. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами та державною підтримкою, що зменшує фінансове навантаження.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.