Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надають для вразливих груп населення, які були змушені втікати від війни, як знак турботи про них.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надають через проєкт «Їжа Життя» та благодійний фонд "Гостинна Хата", повідомляє Politeka.

З 5 січня у місті стартувала відновлена програма з надання безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі, що передбачає гаряче харчування та продовольчі набори для переселенців.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці організації, щодня о 12:30 переселенці можуть отримати гарячу їжу та теплі напої за адресою Водопровідна, 13. Крім того, фонд продовжує роздавати продовольчі набори.

Проте, за новими правилами, кількість наборів з безкоштовними продуктами для ВПО в Одесі обмежена до 50 комплектів на день, а пріоритет віддається новоприбулим.

Для новоприбулих переселенців підтримка видається один раз на місяць протягом перших трьох місяців від дати реєстрації довідки.

Інші категорії, які можуть отримати продовольчий набір один раз на два місяці, включають матерів-одиначок, сім’ї з вагітними жінками, пенсіонерів віком 70+ (якщо вони проживають самостійно або в парі), самотніх людей з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремо наголошується, що люди з Херсону можуть отримати набори або в центрі "Гостинна Хата", або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом». Отримання допомоги в одному з центрів не дає права на повторну видачу в іншому раніше, ніж через два місяці.

Інші внутрішньо переміщені особи, які мають офіційні штаби своїх громад та міст в нашому облцентрі, наразі не можуть отримувати пакунки з їжею у цьому центрі, проте їм надають іншу допомогу. Це дитячі та дорослі підгузки, засоби гігієни, медичне обладнання та медикаменти.

