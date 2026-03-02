Дефіцит продуктів у Черкаській області загострюється через нестачу сезонних робітників, повідомляє Politeka.

Черкаська область стикається з дефіцитом продуктів через брак робочих рук для збору врожаю. Садові, тепличні та плодоовочеві господарства потребують сотень тисяч працівників, а українські збирачі все частіше обирають роботу за кордоном.

За даними Держстату, площа малинників у країні складає близько 5000 гектарів. При розрахунку 15 осіб на гектар для повного збору ягід знадобиться понад 70 тис. сезонних робітників. Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник наголошує, що без іноземних працівників Україна ризикує втратити позиції серед провідних експортерів малини.

Схожа ситуація спостерігається й на плантаціях лохини, полуниці та яблунь. Потрібно понад 100 тис. людей, і деякі господарства готові залучати кадри з Непалу та Бангладеш. Внутрішні ресурси забезпечують лише половину потреби, головним чином через низьку оплату праці.

Порівняно з Польщею, де збір ягід приносить близько 3000 грн на день, українські фермери пропонують значно менше. Плюс до цього, умови проживання та логістика в Європі значно кращі, що стимулює сезонних робітників шукати можливості за кордоном.

Щоб виходити із кризи, деякі українські господарства вже впроваджують самозбір для покупців та механізацію на великих плантаціях. Також активно розглядають наймання іноземців: некваліфіковані працівники можуть отримати від $500, а кваліфіковані – до $800. Найбільший попит спостерігається у Харківській, Запорізькій, Київській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях.

Однак жорсткі умови українського законодавства щодо іноземної праці створюють додаткові перепони. Зареєстровані законопроєкти у Верховній Раді пропонують спростити процес, але конкуренція з роботодавцями інших країн Азії лишається серйозною проблемою.

Черкаська область вже відчуває наслідки дефіциту продуктів, і без комплексних заходів ситуація може погіршитися в сезон збору врожаю.

Джерело

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.