Переселенці можуть отримувати грошову допомогу для ВПО у Київській області від держави, тільки якщо реально потребують її, пише Politeka.net.

Про те, чому внутрішньо переміщеним особам можуть не виплачувати державну допомогу, йдеться в постанові Кабміну.

Відповідно до оновлених правил, які набрали чинності з 1 липня 2025 року, держава здійснює щомісячну перевірку внутрішньо переміщених осіб. Якщо отримувачі допомоги для ВПО у Київській області дотримуються встановлених вимог, вони можуть і надалі розраховувати на державну підтримку у 2026 році.

Розміри щомісячних виплат залишаються такими:

для дорослих — 2 000 грн;

для дітей — 3 000 грн;

для осіб з інвалідністю — 3 000 гривень.

Водночас існує перелік підстав, за яких у нарахуванні допомоги можуть відмовити або припинити виплати. Серед них:

перебування за кордоном понад 30 днів без поважної причини;

придбання нерухомості чи земельної ділянки на суму понад 100 тисяч гривень (за винятком житла, отриманого в межах державних або місцевих програм);

купівля автомобіля віком до п’яти років (крім випадків, коли транспорт придбано для потреб ЗСУ);

наявність у власності житла в безпечному регіоні, якщо площа перевищує 13,65 м² на одну особу;

придбання іноземної валюти або банківських металів на суму понад 100 тисяч гривень (винятки передбачені для оплати освіти, лікування чи соціальних послуг);

наявність депозитного рахунку із сумою понад 100 тисяч гривень.

Водночас більшість із цих критеріїв мають певні винятки та уточнення. У деяких випадках ситуації можуть бути спірними, адже застосування норм залежить від конкретних обставин і підтвердних документів.

Водночас для тих, хто вагається, чи виплати припинили правомірно, є можливість звернутися до органів влади. Рекомендовано звертатись до ЦНАПів або органів соцзахисту.

Якщо ж хочете перевірити, чому кошти "затримуються", треба звертатись до Пенсійного фонду. В Україні це структура, яка відповідає за переважну кількість виплат, передбачених законом.

Зокрема можна зробити наступне:

перевірити кабінет на порталі ПФУ;

звернутися до сервісного центру, зателефонувати на гарячу лінію ПФУ;

перевірити реквізити, документи, строк дії довідок, чи не завершився строк виплат;

за необхідності – аби поновити виплату подати нову заяву.

