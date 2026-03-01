Дефіцит продуктів в Кіровоградській області наразі не прогнозують, попри пошкодження підприємств із переробки олійних культур, повідомляє Politeka.

У магазинах регіону товари доступні, перебоїв із постачанням не фіксують. Частка внутрішнього споживання соняшникової олії в Україні становить лише 5,6–8% від загального виробництва, що дозволяє зберігати достатній ресурс для внутрішнього ринку.

У Міністерстві економіки заявляють про стабільну ситуацію та відсутність підстав для різких коливань вартості. Водночас фахівці «АПК-Інформ» звертають увагу на чинники, які можуть вплинути на цінову динаміку.

Експертка Світлана Киричок пояснює: потенційний ріст можливий через активний експорт, стримані продажі сировини агровиробниками та виробничі ризики. Додатковий вплив мають перебої з електропостачанням, використання генераторів, логістика й страхові витрати.

Попри це, суттєвого подорожчання соціально важливих позицій не очікують. Державне регулювання діє з 30 грудня 2021 року та передбачає контроль над торговельною надбавкою, яка не може перевищувати 10% від оптової ціни виробника або митної вартості.

У разі зростання роздрібної вартості понад 15% продавці мають повідомити покупців за місяць, при підвищенні на 10–15% — за два тижні, у межах 5–10% — за три дні. Такий механізм дозволяє завчасно інформувати споживачів і зменшувати ризик різких змін.

Таким чином, дефіцит продуктів в Кіровоградській області оцінюють як мінімальний. Мешканцям радять планувати закупівлі без ажіотажу, відстежувати офіційні повідомлення та зберігати спокій. Регулярне помірне поповнення запасів допомагає уникнути панічних настроїв і підтримувати стабільність у повсякденному житті.

