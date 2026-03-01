Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на літніх людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який працює з людьми поважного віку та внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Осередок діє в межах Олександрівської громади та приймає відвідувачів щодня у будні.

Громадянам передають продуктові набори, засоби гігієни, а також речі першої необхідності. Підтримку отримують місцеві жителі й переселенці, які опинилися у складних умовах.

Волонтери проводять індивідуальні консультації, роз’яснюють умови державних ініціатив та допомагають зорієнтуватися серед доступних форматів соціальної підтримки. Центр став важливою точкою звернення для вразливих категорій населення.

Окрему увагу приділяють Покровському напрямку, де кількість звернень залишається значною. Ресурси спрямовують самотнім громадянам і родинам, які не можуть самостійно покрити базові потреби.

Прийом триває з 9:00 до 17:00. Фахівці опрацьовують заявки, надають пояснення та супроводжують під час підготовки необхідних паперів.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями. Актуальні графіки видачі публікують в офіційному Telegram-каналі установи.

Мешканцям радять стежити за повідомленнями та звертатися завчасно, аби отримати підтримку без затримок і стабілізувати щоденні потреби.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.