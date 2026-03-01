Частина українців може втратити пенсію, через оновлені правила для мешканців Запорізької області та інших регіонів України.

Може статися втрата пенсії для мешканців Запорізької області, навіть якщо раніше ідентифікацію вже пройдено, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Діє оновлений порядок інформування про неотримання пенсійних та страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

Він стосується насамперед громадян, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію чи за кордон. Від своєчасного подання такої інформації напряму залежить подальша виплата української пенсії.

Йдеться про осіб, які у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про те, що вони не отримують пенсію або страхові виплати від рф. Для таких громадян виплата української пенсії триває, але лише до моменту подання повідомлення і не довше ніж до 1 квітня 2026 року.

Якщо ж до цієї дати інформація не буде надана, може бути втрата пенсії для мешканців Запорізької області.

У ПФУ наголошують, що це не нова перевірка, а підтвердження того, що особа не отримує паралельних пенсійних або страхових виплат від держави-агресора. Для цього передбачено кілька зручних способів подання інформації:

Онлайн

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. У розділі «Дистанційне інформування» потрібно відмітити пункт про відсутність пенсій та/або страхових виплат від іншої держави, зокрема рф.

Відеоідентифікація

Під час відеозв’язку з працівником територіального управління ПФУ. Інформація про отримання чи неотримання фіксується в офіційному рішенні за результатами відеоідентифікації.

Поштою

Особи, які перебувають за кордоном, можуть надіслати до органу ПФУ за місцем обліку повідомлення у довільній формі про неотримання грошей від рф разом із посвідченням про перебування в живих. Також можливо подати заяву на призначення, поновлення чи продовження пенсії з доданою відповідною інформацією та документами.

Особисто

Шляхом подання заяви у сервісному центрі ПФУ.

