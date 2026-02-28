Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла для деяких населених пунктів Харківської області на 1 та 2 березня 2026 року.

Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Харківській області на 1 та 2 березня 2026 року на час проведення планових робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема про додаткові графіки відключення світла на 1 та 2 березня повідомляють на офіційній сторінці Зачепилівської селищної територіальної громади в Харківській області.

У неділю, 1 березня, планові знеструмлення в громаді відбуватимуться орієнтовно з 8:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Миколаївка (для деяких будинків по вулицях Степова, Захисників України, Садова);

Зачепилівка (вул. Польова, Садова).

У понеділок, 2 числа, обмеження електропостачання, як повідомляє Politeka, будуть застосовувати з 8 до 17-18 години в таких населених пунктах:

Кочетівка (вул. Будівельна, Вишнева, Харківська);

Нагірне (Вокзальна, Харківська);

Зачепилівка (Весняна, Захисників України, Набережна, Озерна, Соборна, Новонабережна, Садова, Тиха та ін.);

Олянівка (Верхня, Валентина Петухова);

Чернещина (Слобожанська, Центральна, Шкільна, пров.Шкільний);

Орчик (Нова, Садова, Затишна).

Про графіки відключення світла в інших територіальних громадах області на 1 та 2 березня 2026 року обленерго може оголосити пізніше, тому стежте за офіційними повідомленнями компанії.

