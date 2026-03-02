Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області пояснюють зростанням витрат на обслуговування.

З першого березня у Коростені набувають чинності зміни щодо підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області, зокрема на вивіз побутових відходів, повідомляє Politeka.

Про причини змін розповів начальник Комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський.

За його словами, основними факторами стали зростання вартості пального, зарплат працівників та запчастин для транспорту. Офіційна інфляція в регіоні сягає 8–10%, а з моменту останнього підвищення тарифу з 1 січня 2023 року ціни не змінювалися, хоча за цей час загальна інфляція перевищила 30%.

Додатково підприємство взяло на себе обслуговування контейнерних майданчиків, від яких відмовилися ОСББ та керуючі компанії. Ці роботи потребують додаткових ресурсів, що також вплинуло на підвищення вартості послуги.

Третім фактором стали зміни в законодавстві, зокрема оновлена методика розрахунку ціни послуг. За словами Леоніда Павловича, тариф тепер відповідає актуальним нормам.

У середньому ціна для мешканців багатоквартирних будинків зросте приблизно на 70%, для приватного сектору — на 30%. З 1 березня тариф становитиме: для одного мешканця багатоквартирного будинку — 37,28 грн на місяць (з ПДВ), для приватних осель — 43,94 грн на місяць (з ПДВ).

Для інших категорій споживачів встановлено такі розцінки: змішані побутові відходи — 185,91 грн за 1 куб. м (з ПДВ), великогабаритні — 697,07 грн за 1 куб. м (з ПДВ). Абонентська плата складе 5,24 грн (з ПДВ) та нараховуватиметься щомісячно на особовий рахунок користувача.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області пояснюють зростанням витрат на обслуговування, новими законодавчими нормами та додатковими обов’язками підприємства. Місцева влада радить мешканцям заздалегідь планувати свої витрати та слідкувати за офіційними повідомленнями КВГП, аби уникнути непорозумінь.

