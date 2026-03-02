Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляют для уязвимых групп населения, которые были вынуждены бежать от войны как знак заботы о них.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляют через проект «Еда Жизнь» и благотворительный фонд "Гостиная Хата", сообщает Politeka.

С 5 января в городе стартовала обновленная программа по предоставлению бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе, предусматривающая горячее питание и продовольственные наборы для переселенцев.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице организации, ежедневно в 12:30 переселенцы могут получить горячую еду и теплые напитки по адресу Водопроводная, 13. Кроме того, фонд продолжает раздавать продовольственные наборы.

Однако, по новым правилам, количество наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ в Одессе ограничено до 50 комплектов в день, а приоритет отдается новоприбывшим.

Для вновь прибывших переселенцев поддержка выдается один раз в месяц в течение первых трех месяцев со дня регистрации справки.

Другие категории, которые могут получить продовольственный набор один раз в два месяца, включают матерей-одиночек, семьи с беременными женщинами, пенсионеров 70+ (если они проживают самостоятельно или в паре), одиноких людей с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.

Отдельно отмечается, что люди из Херсона могут получить наборы либо в центре "Гостиная Хата", либо в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе». Получение помощи в одном из центров не дает права на повторную выдачу в другом раньше, чем через два месяца.

Другие внутренне перемещенные лица, имеющие официальные штабы своих общин и городов в нашем облцентре, не могут получать пакеты с едой в этом центре, однако им оказывают другую помощь. Это детские и взрослые подгузники, средства гигиены, медицинское оборудование и медикаменты.

