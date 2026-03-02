Подорожчання продуктів у Одеській області відчутно впливає на витрати домогосподарств, повідомляє Politeka.

Середні ціни на основні категорії товарів зросли за останній місяць, показують дані супермаркетів та мережевих магазинів.

У сегменті бакалії пшоно подорожчало до 37 грн за кілограм. Найдешевше пропонує Megamarket — 32,20 грн, найдорожче — Auchan — 39,90 грн. Порівняно з січнем середнє підвищення становить 3,95 грн. Аналітики пояснюють тенденцію сезонними факторами та коливаннями вартості зернових культур.

М’ясні вироби також демонструють зростання. Буженина Ятрань у середньому коштує 693,67 грн за кілограм. Найнижчі ціни фіксують у Megamarket — 635,40 грн, а в Novus ціна досягає 749 грн. За місяць середня вартість піднялася на 5,97 грн. Експерти відзначають, що вплив на ціни мають логістика, підвищення собівартості кормів та сезонні коливання попиту.

Хлібні вироби теж відчули ціновий тиск. Хліб житній «Столичний» подорожчав із середніх 44,95 грн у січні до 48,80 грн за кілограм. Поступове підвищення в середньому на 4,40 грн пов’язують із подорожчанням сировини та енергоносіїв для пекарень.

Таким чином, подорожчання продуктів у Одеській області зачіпає різні групи товарів: крупи, м’ясо та хліб. Жителям радять уважно стежити за цінами у різних магазинах, користуватися акціями та планувати закупівлі заздалегідь.

Фахівці наголошують, що поточні коливання пов’язані із сезонними чинниками, транспортними витратами та логістикою. Очікується, що найближчі тижні ціни залишатимуться на підвищеному рівні, якщо не зміниться вартість постачання або курс валют.

Для економії бюджету радять порівнювати пропозиції мереж, звертати увагу на супермаркетні акції та обирати продукти за оптимальною ціною.

