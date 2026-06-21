Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на окремі групи людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який опікується людьми поважного віку та внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Простір працює в межах Олександрівської громади та приймає відвідувачів у будні дні.

Громадянам видають продуктові набори, засоби гігієни та речі першої необхідності. Підтримку отримують місцеві жителі та переселенці, які опинилися у складних обставинах життя.

Волонтери проводять індивідуальні консультації, пояснюють умови державних програм та допомагають зорієнтуватися серед доступних форматів соціальної підтримки. Для багатьох вразливих категорій центр став основною точкою звернення.

Особливу увагу приділяють Покровському напрямку, де кількість запитів залишається високою. Ресурси спрямовують самотнім громадянам та сім’ям, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Прийом відвідувачів триває з 9:00 до 17:00. Фахівці опрацьовують звернення, надають роз’яснення та супроводжують під час підготовки необхідних документів.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями. Актуальні графіки видачі публікують в офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям радять слідкувати за оновленнями та звертатися завчасно, щоб отримати підтримку без затримок і забезпечити стабільне покриття щоденних потреб.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

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