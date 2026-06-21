Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на отдельные группы людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», который занимается людьми почтенного возраста и внутренне перемещенными лицами, сообщает Politeka.

Пространство работает в пределах Александровской общины и принимает посетителей в будние дни.

Гражданам выдают продуктовые наборы, гигиенические средства и вещи первой необходимости. Поддержку получают местные жители и переселенцы, оказавшиеся в сложных обстоятельствах жизни.

Волонтеры проводят индивидуальные консультации, объясняют условия государственных программ и помогают сориентироваться среди доступных форматов социальной поддержки. Для многих уязвимых категорий центр стал основной точкой обращения.

Особое внимание уделяется Покровскому направлению, где количество запросов остается высоким. Ресурсы направляются одиноким гражданам и семьям, которые не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Прием посетителей длится с 9:00 до 17:00. Специалисты прорабатывают обращения, дают разъяснения и сопровождают при подготовке необходимых документов.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями. Актуальные графики выдачи публикуют в официальном Telegram-канале центра.

Жителям советуют следить за обновлениями и заранее обращаться, чтобы получить поддержку без задержек и обеспечить стабильное покрытие ежедневных потребностей.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

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