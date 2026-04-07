Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює людей з інвалідністю, тяжкими захворюваннями та тих, хто потребує додаткової уваги від соціальних служб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області розпочалася з метою підтримки людей старшого віку та внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих умовах, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує центр підтримки «Єднання» на території Олександрівської громади. У будні дні відвідувачі можуть отримати продуктові набори, засоби гігієни та інші необхідні речі. Допомога доступна як місцевим жителям, так і переселенцям, що робить її максимально адресною.

Добровольці надають індивідуальні консультації, пояснюють умови державних програм і допомагають зорієнтуватися серед доступних варіантів соціальної підтримки. Для багатьох літніх людей центр став основним місцем звернення за допомогою.

Особливу увагу приділяють Покровському напрямку, де потреба у ресурсах залишається високою. Першочергово підтримку отримують самотні громадяни та родини, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Варто зауважити, що прийом проводять з 9:00 до 17:00. Фахівці супроводжують процес оформлення документів і надають роз’яснення щодо всіх видів підтримки.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює людей з інвалідністю, тяжкими захворюваннями та тих, хто потребує додаткової уваги від соціальних служб. Організатори наголошують на важливості своєчасного звернення, адже попит на ресурси залишається значним.

У перспективі планується розширення ініціативи, включно з виїзними зустрічами та доставкою наборів додому для тих, хто не може відвідати центр особисто.

Останні новини України:

