Новий графік руху транспорту в Сумах має покращити сполучення між громадою та прилеглими населеними пунктами.

Новий графік руху транспорту в Сумах почне діяти з 12 лютого для маршруту №172 «Суми–Стецьківка», повідомляє Politeka.

Автобус курсуватиме за постійним розкладом.

Комунальний рейс з’єднує обласний центр із Стецьківкою. Відправлення здійснюється з автостанції у Сумах до центру села.

Час виїзду з міста: 06:00, 07:25, 09:30, 10:57, 12:31, 14:00, 15:50, 17:25, 18:47.

У зворотному напрямку зі Стецьківки транспорт вирушає о 06:40, 08:05, 10:10, 11:37, 13:11, 14:40, 16:30, 18:05, 19:25.

У КП «Електроавтотранс» повідомили, що вартість квитка становить 20 гривень. Пасажирів обслуговують автобуси підприємства.

Запровадження стабільного розкладу дасть можливість жителям старостинського округу точніше планувати поїздки до обласного центру та назад. У міській раді зазначають, що новий графік руху транспорту в Сумах має покращити сполучення між громадою та прилеглими населеними пунктами.

Крім того, в Сумській області також ввели новий графік руху поїздів.

Потяги прямуватимуть південнішим маршрутом через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин. Водночас для мандрівників зберегли варіанти доїзду до потрібних населених пунктів завдяки зручним пересадкам.

В «Укрзалізниці» також уточнили, що оновлений розклад у межах регіону передбачає призначення додаткового швидкісного поїзда №213/214 за напрямком Харків–Суми.

Склад курсує щодня з 7 лютого 2026 року із зупинками в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці. Відправлення з Харкова — о 09:00, прибуття до Сум — о 12:17.

У зворотному напрямку відправлення з Сум відбувається о 12:57 з прибуттям до Харкова о 16:01. Саме цей рейс став ключовим для зручних пересадок в обох напрямках та допомагає мешканцям регіонів планувати подальші подорожі.

У Харкові з № 213/214 Суми-Харків доступні пересадки на склади далекого сполучення № 45 Харків-Ужгород, № 93 Харків-Холм, № 1 Харків-Ворохта, № 123 Харків-Чернівці, № 7 Харків-Одеса, № 63 Харків-Перемишль та № 113 Харків-Ужгород.

У Сумах із № 213/214 Харків-Суми є можливість здійснити пересадку на № 775/776 Суми-Київ з відправленням о 14:00 та прибуттям о 19:31, після чого у столиці доступні пересадки на понад 30 експресів далекого сполучення у різні регіони країни.

