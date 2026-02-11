Новий графік руху поїздів у Сумській області, який передбачає зміни для частини напрямків, тому розповідаємо детальніше.

Новий графік руху поїздів у Сумській області запровадили через регулярну загрозу обстрілів об’єктів залізничної інфраструктури регіону, повідомляє Politeka.

За даними пресслужби перевізника, новий графік руху поїздів у Сумській області торкнувся транзитних складів № 45/46 Ужгород-Харків та № 113/114 Ужгород-Харків.

Вони курсуватимуть південніше через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин. Попри зміни, пасажирам залишили можливість дістатися потрібних міст завдяки пересадкам.

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що новий графік руху поїздів у Сумській області передбачає запуск додаткового швидкого складу № 213/214 Харків-Суми.

Він почав курсувати щоденно з 07.02.2026 із зупинками у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці. З Харкова він вирушає о 09:00 та прибуває до Сум о 12:17.

У зворотному напрямку відправлення з Сум відбувається о 12:57 з прибуттям до Харкова о 16:01. Саме цей рейс став ключовим для зручних пересадок в обох напрямках та допомагає мешканцям регіонів планувати подальші подорожі.

У Харкові з № 213/214 Суми-Харків доступні пересадки на склади далекого сполучення № 45 Харків-Ужгород, № 93 Харків-Холм, № 1 Харків-Ворохта, № 123 Харків-Чернівці, № 7 Харків-Одеса, № 63 Харків-Перемишль та № 113 Харків-Ужгород.

У Сумах із № 213/214 Харків-Суми є можливість здійснити пересадку на № 775/776 Суми-Київ з відправленням о 14:00 та прибуттям о 19:31, після чого у столиці доступні пересадки на понад 30 експресів далекого сполучення у різні регіони країни.

