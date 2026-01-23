Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах включає також побутовий супровід і забезпечення необхідними засобами.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах запрацювала в межах міської програми підтримки переселенців, які втратили житло через бойові дії, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на людей, що були змушені залишити домівки, а також на осіб старшого віку й громадян із обмеженою рухливістю. Основний акцент зроблено на створенні безпечних умов проживання та стабільності в побуті.

Проєкт охоплює компенсації за пошкоджені оселі, фінансування орендних витрат і облаштування тимчасових приміщень. Окрему увагу приділяють сім’ям, яким необхідна постійна соціальна підтримка.

Міська влада організувала модульні містечка з базовими зручностями. Соціальні фахівці супроводжують переселенців під час подання заяв, допомагають з підготовкою документів і пояснюють умови отримання ресурсів.

Для участі потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Прийом звернень проводять у департаменті соціального захисту на вулиці Харківській, 35, кабінет №15. Консультації доступні для всіх членів домогосподарств.

Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Сумах включає також побутовий супровід і забезпечення необхідними засобами, що полегшує адаптацію в новому середовищі.

Організатори повідомляють, що програма діятиме протягом зимового періоду та поступово розширюватиметься, аби підтримку змогли отримати всі, хто її потребує.

Крім того, Кличко доручив забезпечити гарячим харчуванням літніх та маломобільних людей. Також мер Києва закликав мешканців столиці повідомити про одиноких літніх та маломобільних людей, які потребують допомоги, в кол-центр КМДА "1551" або в РДА свого району.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.