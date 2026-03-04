Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 березня триватимуть через планові роботи, що триватимуть в межах регіону, пише Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Українцям варто звернути увагу на додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 5 березня. Так, через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж будуть вимикати світло з 8 до 16 години. Вони зачеплять наступні населені пункти:
с.Дубина адреса:
- вул.Вільхова (б. 23а).
с.Клюсівка адреси:
- Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),
- Молодіжна (б. 1),
- Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),
- пров.Шкільний (б. 7),
- пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).
З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту електрика зникне в селі Балівка на вулицях:
- Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),
- Жовтнева (б. 14, 29),
- пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),
- Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),
- Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),
- пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),
- Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),
- пров.Тараса Шевченка (б. 7),
- Червоноармійська (б. 15),
- Ювілейна (б. 6)
З 8 до 17 години село Вісичі частково знеструмлять. Електрика зникне на вулицях:
- пров.Дачний (б. 1, 3, 5),
- пров.Зелений (б. 1, 2),
- пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
- Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
- Ставкова (б. 3),
- пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),
- пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
- Ювілейна (б. 8),
- пров.Ювілейний (б. 6)
Також з 8 до 17 години з обмеження зіштовхнеться село Ганжі. Електрику вимкнуть в будинках, що розташовані за такими адресами:
- пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),
- пров.Луговий (б. 1),
- Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),
- пров.Річковий (б. 2),
- Річна (б. 3, 5, 5 а),
- Юбілейна (б. 12/1),
- пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)
