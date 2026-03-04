Українцям варто звернути увагу на додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 5 березня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 березня триватимуть через планові роботи, що триватимуть в межах регіону, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Українцям варто звернути увагу на додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 5 березня. Так, через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж будуть вимикати світло з 8 до 16 години. Вони зачеплять наступні населені пункти:

с.Дубина адреса:

вул.Вільхова (б. 23а).

с.Клюсівка адреси:

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкільний (б. 7),

пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту електрика зникне в селі Балівка на вулицях:

Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

Жовтнева (б. 14, 29),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),

пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Червоноармійська (б. 15),

Ювілейна (б. 6)

З 8 до 17 години село Вісичі частково знеструмлять. Електрика зникне на вулицях:

пров.Дачний (б. 1, 3, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2),

пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювілейна (б. 8),

пров.Ювілейний (б. 6)

Також з 8 до 17 години з обмеження зіштовхнеться село Ганжі. Електрику вимкнуть в будинках, що розташовані за такими адресами:

пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговий (б. 1),

Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Річковий (б. 2),

Річна (б. 3, 5, 5 а),

Юбілейна (б. 12/1),

пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)

